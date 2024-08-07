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Бои на границе Курской области: в дело вмешалась Америка

18:38
  • среда
  • 07 августа 2024

США намерены получить объяснения

Америка объявила о желании запросить разъяснения у Киева относительно атаки ВСУ в Курской области, сообщил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

"Последнее, что хотелось бы добавить, так это то, что мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся", - приводит слова Кирби РИА Новости.

Напомним, что в приграничье Курской области вторые сутки продолжаются боевые действия. ВСУ предприняли атаку в направлении горда Суджа. Причем нападение осуществлено регулярными войсками с масштабными боевыми ресурсами, поддержкой артиллерии и ПВО. При этом украинские солдаты старались нанести максимальный урон гражданским.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что продвижение украинской армии вглубь территории России остановлено. Но наши вооруженные силы продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ на Курском направлении.

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