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Спасенные олимпиадники рассказали о чуде

19:16
  • среда
  • 07 августа 2024

Выпускникам грозили внушительные проблемы

Все началось с того, что больше 60 олимпиадников не поступили в Сеченовку из-за нехватки бюджетных мест. Им, как и многим другим абитуриентам, грозило учиться платно. Отметим, что для большинства это просто не по карману: шестилетнее обучение обойдется в сумму более 5,6 миллионов рублей.

Но тут случилось чудо. После поднявшейся шумихи Сеченовка выделила дополнительные бюджетные места для олимпиадников — о зачислении заявил ректор университета Петр Глыбочко. Оказалось, что были выделены гранты от Минобрнауки.

Олимпиадники теперь вне себя от радости. В распоряжении "ТВ Центра" оказались видео, на которых вчерашние школьники поделились своими эмоциями от счастливой новости. В частности, Елизавета заявила: "На самом деле, государственная машина на стороне человека больше, чем нам кажется".

Другой абитуриент, парень по имени Алишер, признался, что Сеченовка была его ВУЗом мечты, он все делал, чтобы поступить туда, поэтому новость о том, что его не зачислили, стала сокрушительным ударом. Поэтому можно представить, как парень обрадовался, когда решение изменили, и он попал на "бюджет".

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