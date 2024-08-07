Вот и по поводу вооруженной провокации в Курской области слов осуждения не прозвучало

Страны, которые укронацисты презрительно называют "третьим миром", одна за другой разрывают с Киевом дипотношения. Сначала Мали, теперь Нигер - за поддержку терроризма на африканском континенте. А ведь именно этим самым государствам режим очень хотел продавать свое зерно. Именно по ним сейчас колесит глава украинского МИДа Кулеба в надежде заручиться поддержкой Глобального Юга в конфликте с Россией. Получается как в анекдоте: собака не просто брешет, но еще и кусает руку того, кто мог бы приласкать. Но для Киева главное, что американский хозяин за действия подобные террористической вылазке в Курской области не только не накажет, но и, возможно, подбросит оружия для новой атаки.

"Наша политика в части применения американского оружия никак не изменилась. В пределах, конечно, того, что мы разрешили им делать в прошлом с помощью поставляемых США вооружений, а именно наносить удары по непосредственным угрозам по ту сторону границы. Мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся", - сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

Звучит как издевательство даже по отношению к западной прессе. Ведь марионеточный режим не может принимать самостоятельных военных решений. Зря, что ли, американцы отправляли в Киев столько советников? Все, что делается, поощряется кукловодами. Именно поэтому коллективный Запад и отмалчивается по поводу атаки боевиков Зеленского на мирных жителей Курской области.

"Своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. Все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада, который продолжает покрывать своих киевских марионеток", - указала представитель МИД России Мария Захарова.

Украинский ЦИПСО вовсю раскручивает эту атаку в социальных сетях, выдавая чуть ли не за очередное контранступление. О потерях в рядах боевиков - ни слова. Если что - новых отловят на улицах. Пока что толпе, в которой преимущественно женщины, с переменным успехом удается отбивать мужчин у военкомов. Но главарь нацистского режима подписал закон о продлении военного положения и мобилизации до 9 ноября. А значит, Зеленскому нужно будет бесперебойно поставлять на фронт новые партии смертников.

В Польше формируется так называемый украинский батальон для отправки в зону боевых действий. Официальная Варшава пытается подкупить беженцев, которые в него запишутся, видом на жительство. Но пока ни о каких успехах по набору не сообщается. При этом среди обычных поляков сочувствующих становится все меньше. Ведь украинцы сами наглеют на глазах. На заседании Львовского облсовета прозвучало заявление о том, что Киев должен жестко ответить польскому Сейму, посмевшему снова вспомнить Волынскую резню и назвавшему ее геноцидом.

Пока что все, что связывает Украину и ЕС, - это русофобия и так называемые европейские ценности. Нацистские власти Харькова, чтобы угодить Западу, готовятся провести очередной гей-парад. Уставшие от всей этой вакханалии двойных стандартов и лицемерия власти Венгрии уже не выбирают выражений. В Будапеште Союз, в который так рвется киевский режим, назвали брюссельской фабрикой лжи. А евробюрократов обвинили в венгерофобии.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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