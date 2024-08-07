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Подольская откровенно заговорила о проблемах в браке с Пресняковым

19:41
  • среда
  • 07 августа 2024

Певица дала интервью

В 2025 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков отметят 20 лет со дня знакомства. Несмотря на идиллические фотографии и видео, которые оба часто выкладывают на своих официальных страницах в запрещенной социальной сети "Инстаграм", артисты не скрывают, что у них не всегда все благополучно в отношениях.

"Мы живые люди и, как и в любой семье, у нас бывает всякое. Мы можем быть неправы, недопонять друг друга. Но мы всегда с этим справляемся, и в этом, на самом деле, наша большая заслуга: и моя, и Вовы. Бывает так, что в момент ссоры я иду навстречу, бывает, что он. Самое главное, что есть в нашей семье, – готовность понять и простить близкого человека", - рассказала Наталья Подольская в интервью lady.mail.ru.

Артисты воспитывают сыновей Артемия и Ивана. Отметим, что от фактического брака с Кристиной Орбакайте у Владимира Преснякова есть взрослый сын Никита. Кстати, сейчас Пресняковы все вместе отдыхают в Испании.

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