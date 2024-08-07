Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на границе с Курской областью

Удар нанесен расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М"

Министерство обороны России опубликовало в Telegram видео уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью.

"Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате удара уничтожена боевая и специальная техника противника", - говорится в сообщении.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на совещании с Владимиром Путиным доложил, что продвижение украинской армии вглубь территории России остановлено. Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу, добавил Герасимов.

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