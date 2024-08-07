На Курской АЭС усилены меры безопасности

Также предприняты шаги для борьбы с диверсантами

В связи с последними событиями на границе Курской области стало известно, что Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС. Кроме того, во взаимодействии с Минобороны и Пограничной службой ФСБ нарастили силы и средства для борьбы с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях, сообщает РИА Новости.

Ранее замначальника управления коммуникаций Курской АЭС Александр Прытков сообщил, что Курская атомная электростанция, расположенная в городе Курчатове, работает в штатном режиме. При этом отмечалось, что радиационный фон в норме.

Напомним, что вторые сутки на границе Курской области идут бои. ВСУ предприняли атаку в направлении горда Суджа. Причем нападение осуществлено регулярными войсками с масштабными боевыми ресурсами, поддержкой артиллерии и ПВО. Российским военным удалось остановить наступление. Кроме того "Ланцетом" была уничтожена украинская самоходная артустановка Krab, сообщили в МО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram