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"Будем мочить в сортире": Успенская вышла на тропу войны с Киркоровым

20:48
  • среда
  • 07 августа 2024

Королева шансона нанесла артисту новый удар

На днях стало известно постановление суда, что Любовь Успенская обязана заплатить 280 тысяч рублей Филиппу Киркорову (70 из них — за моральный ущерб). Однако королева шансона не намерена останавливать баталии с поп-королем отечественной эстрады. Артистка подала встречный иск к Филиппу Киркорову. Об этом Любовь Успенская рассказала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Филипп, которого до слез обидели слова о "женоненавистнике", не постеснялся назвать меня публично "попрошайкой". Это что? Политика двойных стандартов?" - задала риторический вопрос артистка.

Успенская отметила, что в "наши дни" никогда бы не затеяла подобных разбирательств, но в данных обстоятельствах вынуждена защищаться.

"Отдельное спасибо моему адвокату Елене Сениной, которая всегда поддерживает меня. Как там говорил наш президент: "Будем мочить в сортире"?" - высказалась готовая к решительным действиям королева шансона.

Отметим, что Филипп Киркоров пока никак не отреагировал на воинственные слова бывшей подруги.

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