Режим ЧС ввели в Курской области

Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курской области с сегодняшнего дня, 7 августа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора Алексей Смирнов. Он отметил, что в приграничных районах сохраняется сложная обстановка.

Смирнов сообщил, что оперативный штаб работает круглыми сутками. "Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности курян", - заявил Смирнов.

Также стало известно, что первый вице-премьер Денис Мантуров поручил властям Курской области держать на особом контроле обеспечение выплат материальной помощи гражданам, находящимся в пунктах временного размещения, сообщает РИА Новости.

Напомним, ситуация в регионе обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района. Однако российские военные остановили наступление. Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на совещании с Владимиром Путиным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram