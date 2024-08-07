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Режим ЧС ввели в Курской области

20:50
  • среда
  • 07 августа 2024

Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курской области с сегодняшнего дня, 7 августа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора Алексей Смирнов. Он отметил, что в приграничных районах сохраняется сложная обстановка.

Смирнов сообщил, что оперативный штаб работает круглыми сутками. "Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности курян", - заявил Смирнов.

Также стало известно, что первый вице-премьер Денис Мантуров поручил властям Курской области держать на особом контроле обеспечение выплат материальной помощи гражданам, находящимся в пунктах временного размещения, сообщает РИА Новости.

Напомним, ситуация в регионе обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района. Однако российские военные остановили наступление. Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на совещании с Владимиром Путиным.

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