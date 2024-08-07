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Более 30 человек пострадали в результате обстрелов Курской области

21:08
  • среда
  • 07 августа 2024

Среди них несколько детей

Утром 6 августа ВСУ атаковали границу Курской области. Сообщается, что нападение осуществлялось регулярными войсками с масштабными боевыми ресурсами, поддержкой артиллерии и ПВО. При этом украинские солдаты старались нанести максимальный урон гражданским. Выяснилось, что пострадало более 30 человек, среди них есть дети.

"По оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получили 31 человек, в том числе шесть детей", - сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Министерства здравоохранения России.

Также известно, что в больницу попали 19 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

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