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США назвали вылазку ВСУ в Курскую область суверенным решением Украины

21:15
  • среда
  • 07 августа 2024

ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию России накануне

Госдеп США отреагировал на действия ВСУ в Курской области. В Вашингтоне посчитали действия Киева "суверенным решением" Украины.

"Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня. Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины", — заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.

При этом он не стал отвечать на вопрос, использовали ли ВСУ американское оружие во время вылазки.

6 августа ВСУ предприняли попытку перейти границу Курской области. Нападение осуществлялось регулярными войсками с масштабными боевыми ресурсами, поддержкой артиллерии и ПВО. Однако российские военные остановили продвижение украинской армии вглубь нашей территории.

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