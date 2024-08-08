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Военкора Поддубного направят в московскую клинику

07:41
  • четверг
  • 08 августа 2024

Накануне корреспондент получил тяжелые ранения

Раненого в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику. Как сообщили в ВГТРК, журналист пришёл в себя и получает всё необходимое лечение.

Накануне съёмочную группу, которая готовила репортаж о нападении украинских боевиков в приграничном районе, атаковал беспилотник. Дрон влетел в машину, Поддубный получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию областной больницы Курска.

В Следственном комитете России намерены установить всех причастных к покушению и привлечь их к ответственности. В ведомстве отметили, что корреспондент с первых дней специальной военной операции вместе с российскими военнослужащими находится на передовой, принципиально и объективно освещает ход СВО. По поручению главы СК Александра Бастрыкина Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью.

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Евгений Поддубный
Евгений Поддубный
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