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С точностью снайперов: российские гаубицы Д-30 наносят удары по позициям ВСУ

08:27
  • четверг
  • 08 августа 2024

Координаты противника вычисляют на основании данных разведки

Информация о ситуации в зоне проведения СВО. Подразделения Южной группировки улучшили тактические позиции в районе Часова Яра, Предтечено, Григоровки и Константиновки. За сутки только на этом направлении потери ВСУ составили более 500 военнослужащих.

Сокрушительные удары по позициям ВСУ наносят артиллеристы группировки "Север". Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 работают с точностью снайперов. Максимальная дальность стрельбы - 15 километров.

Координаты противника вычисляют на основании данных разведки и бьют точно в цель с первого выстрела. Так же эффективно артиллеристы ведут и заградительный огонь, обеспечивая надежное прикрытие штурмовым отрядам на передовой.

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