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Россиян просят соблюдать меры предосторожности в Британии

08:28
  • четверг
  • 08 августа 2024

В городах Великобритании - массовые беспорядки

Российское посольство в Лондоне просит сограждан соблюдать меры предосторожности на фоне массовых беспорядков, вспыхнувших в стране. На улицах многих городов Великобритании сейчас тысячи бастующих.

С одной стороны - ультраправые, которые нападают на офисы миграционной службы и провоцируют стычки с полицией. Пострадали уже десятки служителей закона, а сотни демонстрантов задержаны.

Не менее многолюдны и митинги противников протестов. Здесь звучат антирасистские и проиммиграционные лозунги, толпа скандирует - "Остановите фашистов сейчас!" Самые массовые за последнее время беспорядки в стране вспыхнули после того, как в городе Саутпорт 17-летний подросток смертельно ранил ножом трёх детей. Подозреваемого, выходца из семьи африканских беженцев, задержали.

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