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Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

08:25
  • четверг
  • 08 августа 2024

Точечные удары наносят операторы барражирующих боеприпасов "Ланцет"

В Курской области сохраняется режим ракетной опасности. Силами российских ПВО ночью и утром сбито 12 ракет ВСУ и 6 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Точечные удары по выявленным позициям националистов в приграничных районах наносят операторы барражирующих боеприпасов "Ланцет". На кадрах объективного контроля, опубликованных Минобороны, зафиксировано уничтожение бронетехники ВСУ, в том числе БМП "Брэдли" и бронемашины "Казак".

Эффективно работает и армейская авиация. Экипажи вертолетов Ка-52 ударили управляемыми ракетами "Вихрь" по скоплению живой силы и военной технике ВСУ на границе с Курской областью.

Ситуация там обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района. В результате атаки пострадали более 30 человек, в том числе шестеро детей. Из зоны боев эвакуировано несколько сотен человек.

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