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В Курской области сбито шесть украинских БПЛА и пять ракет

08:16
  • четверг
  • 08 августа 2024

Еще 14 дронов нейтрализовано над другими регионами

В ночь на четверг, 8 августа, были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Силы ПВО России сбили за сутки 140 украинских беспилотников
75 беспилотников сбиты за ночь в семи регионах России

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области.

Несколько иные данные приводит в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов — с учетом утренних беспилотников. Он сообщает, что ночью и утром в Курской области силами ПВО были сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа, а также пять ракет.

Тем временем на Западе отказались осудить атаку киевского режима на Курскую область. Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что Украина имеет право нападать на территорию "агрессора" в качестве самозащиты. Американские власти уверяют, что не удивлены случившимся, а тактические и стратегические решения Киев принимает самостоятельно.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. При этом "кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада".

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