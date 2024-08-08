В Курской области сбито шесть украинских БПЛА и пять ракет

Еще 14 дронов нейтрализовано над другими регионами
В ночь на четверг, 8 августа, были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области.
Несколько иные данные приводит в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов — с учетом утренних беспилотников. Он сообщает, что ночью и утром в Курской области силами ПВО были сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа, а также пять ракет.
Тем временем на Западе отказались осудить атаку киевского режима на Курскую область. Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что Украина имеет право нападать на территорию "агрессора" в качестве самозащиты. Американские власти уверяют, что не удивлены случившимся, а тактические и стратегические решения Киев принимает самостоятельно.
Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. При этом "кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram