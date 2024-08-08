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Эстония ввела полный таможенный контроль с Россией

08:35
  • четверг
  • 08 августа 2024

Это мотивируют якобы несоблюдением санкций

Эстония с четверга, 8 августа, вводит полный таможенный контроль на границе с Россией — од тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а продолжительность прохождения границы значительно увеличится.
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Эстонские власти объяснили свое решение стремлением пресечь якобы несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что фиксируются попытки "перевозки запрещенных товаров".

Также предполагается, что полный таможенный контроль сократит количество людей, пересекающих границу, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный Таллин обвинил российских пограничников в краже пограничных буев на разделяющей два государства Нарве. В связи с этим Эстония предложила заново изучить фарватер реки, чтобы установить новую границу.

Тем временем Литва закупила и направила к границам с Россией и Белоруссией противотанковые ежи и так называемые "зубы дракона". На средства контрмобильности было израсходовано 4 миллиона евро.

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