СВО должна приобрести экстерриториальный характер

Террористическая операция бандеровцев в Курской области должна снять со спецоперации любые табу. В этом вопросе не должно быть никаких ограничений - в смысле неких кем-то признаваемых границ украинского рейха, заявил Дмитрий Медведев. Заместитель председателя Совбеза России подчеркнул, что об этом теперь нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов.

Как написал Медведев в Telegram, с этого момента СВО уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Спецоперация должна приобрести открыто экстерриториальный характер: надо идти на земли "пока еще существующей Украины" - до Одессы, Харькова, Днепропетровска, Николаева, Киева и дальше.

Как отметил зампред Совбеза в своем сообщении, лучшая память о погибших - тщательно продуманное возмездие. А раненым в результате нападения ВСУ в Курской области Медведев пожелал скорейшего выздоровления.

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