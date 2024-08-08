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Стало известно о судьбе разрушенного после взрыва дома в Нижнем Тагиле

08:24
  • четверг
  • 08 августа 2024

Всех жильцов расселят

Обрушившийся в результате взрыва дом в Нижнем Тагиле признали аварийным и подлежащим сносу.
СК назвал причину взрыва дома в Нижнем Тагиле

Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Владислав Пинаев. Все жильцы дома будут расселены, им выплатят компенсации. В случае утраты имущества – 500 тысяч рублей, получившие тяжелый или средний вред здоровью – 600 тысяч рублей, при легком вреде – 300 тысяч рублей. Семьи, потерявшие близкого при обрушении дома, получат 1,5 миллиона рублей.

"С каждым будем работать в индивидуальном порядке", - подчеркнул мэр.

Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел 1 августа. Обрушились 1 и 2 подъезды. Спустя время произошло повторное частичное обрушение. Пожара не было. Из-под завалов спасли 15 человек: семь детей и восемь взрослых. По последним данным, погибли 10 человек, более 20 получили травмы.  

Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать неисправное газовое оборудование или нарушение его эксплуатации. Задержаны три сотрудника газовой службы "ГАЗЭКС".

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