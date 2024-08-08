ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД предложил помощь в развитии диалога Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом

08:44
  • четверг
  • 08 августа 2024

Вашингтон тем временем пытается воспользоваться внутрирегиональными противоречиями

Соединенные Штаты и их союзники активизировали попытки воспользоваться внутрирегиональными противоречиями у границ России. Их цель - накалить ситуацию в соседних с Россией государствах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД России объяснил решение стран Африки разорвать дипотношения с Украиной
МИД разъяснил слова Рябкова о попытке покушения на Путина

Как отмечается в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства в связи с 16-й годовщиной августовских событий 2008 года на Кавказе, в своем стремлении досадить России Запад забывает об интересах государств региона. Их безопасное и достойное существование ставится под угрозу.

Россия же, со своей стороны, готова и далее взаимодействовать с теми, кому по определению не может быть безразлична судьба Южного Кавказа, подчеркнула дипломат. В частности, Москва предлагает всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. Цель такого диалога – решение накопившихся проблем в общем для них регионе и установление прочного мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.