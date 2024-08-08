МИД предложил помощь в развитии диалога Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом

Вашингтон тем временем пытается воспользоваться внутрирегиональными противоречиями

Соединенные Штаты и их союзники активизировали попытки воспользоваться внутрирегиональными противоречиями у границ России. Их цель - накалить ситуацию в соседних с Россией государствах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отмечается в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства в связи с 16-й годовщиной августовских событий 2008 года на Кавказе, в своем стремлении досадить России Запад забывает об интересах государств региона. Их безопасное и достойное существование ставится под угрозу.

Россия же, со своей стороны, готова и далее взаимодействовать с теми, кому по определению не может быть безразлична судьба Южного Кавказа, подчеркнула дипломат. В частности, Москва предлагает всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. Цель такого диалога – решение накопившихся проблем в общем для них регионе и установление прочного мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram