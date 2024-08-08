Мужчина, который поджег себя в московском МФЦ, умер в больнице

Все эти дни он был в крайне тяжелом состоянии

Умер мужчина, который поджег себя в московском многофункциональном центре.

Он с пятницы лежал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии, дышал с помощью кислородной маски. Вечером 7 августа, он скончался, пишет telegram-канал Baza.

2 августа в МФЦ по Новоясеневскому проспекту, 9. 61-летний мужчина облил себя жидкостью для розжига и поджег. Сотрудники офиса оперативно потушили огонь, самосожженца госпитализировали с 90% ожогами тела. Посетители МФЦ были эвакуированы, никто не пострадал.

Как удалось выяснить РИА Новости, мужчина приходил получить услугу в Центре занятости населения. Все услуги ему были предоставлены.

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