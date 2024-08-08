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В Белом доме пожелали узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курской области

08:55
  • четверг
  • 08 августа 2024

Осуждать атаку Украины в США не спешат

Американские власти поддерживают действия Украины, но при этом рассчитывают узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курскую область. Такое заявление сделала в среду, 7 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Чиновница заявила, что Вашингтон намерен связаться с украинскими военными, чтобы прояснить вопрос о целях действий ВСУ в Курской области. Жан-Пьер отказалась вдаваться в детали, предложив обратиться за подробностями к украинской стороне.

При этом спикер Белого дома заявила, что Вашингтон поддерживает действия Киева, которые расценивает как самооборону, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявлял, что "мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы". При этом он подчеркивал, что "решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что террористическая операция бандеровцев в Курской области должна снять с СВО любые табу и ограничения в отношении неких кем-то признаваемых границ "украинского рейха".

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