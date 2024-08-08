Иран может отказаться от атаки возмездия на Израиль

Тегеран хотел мстить за убийство главы политбюро ХАМАС

Иранские власти могут отказаться от проведения массированной атаки на Израиль в ответ на гибель главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Как сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников, Вашингтон ведет работу по дипломатическим каналам в стремлении привлечь союзников на Ближнем Востоке к тому, чтобы подтолкнуть Тегеран пересмотреть решение об атаке на Израиль.

Эти союзники, по словам собеседников издания, предупредили Иран, что массированный удар усилит напряженность в регионе и может привести к прямой конфронтации между двумя странами.

Между тем портал Вооруженных сил Ирана опубликовал перечень основных целей запланированного удара по Израилю. На первом месте – израильские правительственные здания, в том числе офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху и здание Кнессета.

Источники отмечали, что Тегеран отверг попытки США и арабских стран смягчить ситуацию. При этом иранские власти заявили, что им безразлично, спровоцируют ли их ответные действия войну.

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