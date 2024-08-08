Микроавтобус с 15 пассажирами опрокинулся на трассе в Подмосковье

Пострадали пять человек

На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье опрокинулся микроавтобус Mercedes.

ДТП произошло в подмосковном Ступине на 95-м километре трассы в сторону Москвы. Водитель Honda, двигавшийся в попутном направлении, врезался в Mercedes, в результате чего микроавтобус завалился на бок.

В салоне находились 15 человек, пять из них получили травмы различной степени тяжести. На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства ДТП уточняются, сообщили в подмосковной полиции.

Накануне ДТП с автобусом произошло на автодороге Р-22 "Каспий" в Волгоградской области. Столкнулись маршрутный автобус и грузовик. 20 человек пострадали, один погиб.

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