Более 3 тысяч жителей Восточного округа столицы поддержали обновление остановочных павильонов

Это важный шаг к созданию комфортной и безопасной городской среды

Жители Восточного административного округа Москвы выступили за реновацию остановочных павильонов в Восточном округе. Им удалось собрать более 3 тысяч подписей, рассказала советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Сабина Цветкова. По ее словам, обновление остановочных павильонов – это важный шаг к созданию комфортной и безопасной городской среды.

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