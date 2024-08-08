Турция решила подключить российские С-400 к национальной ПВО

Анкара создает систему "Стальной купол"

Турция создает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол". В Анкаре утверждают, что эта система ПВО более комплексная, чем израильский "Железный купол". К ней планируют подключить и закупленные у России ЗРК С-400, пишет газета Hurriyet со ссылкой на экспертов.

Турецкие эксперты подчеркивают, что Анкара может использовать российские ЗРК в создаваемой конфигурации, так как это ее собственная национальная система. Имеются ввиду проблемы, которые возникли у Турции после закупки С-400 у России: в частности, США исключили Анкару из программы создания истребителя пятого поколения, а теперь понуждают ее продать российские ЗРК.

Первый контракт на полковой комплект С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку еще одного полка Россия и Турция заключили в 2017 году. Поставки были выполнены летом-осенью 2019 года. В 2022 году сообщалось, что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 подписан и начал реализовываться.

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