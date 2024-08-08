Что сейчас происходит на границе Курской области и Украины

Ожесточенные бои пока не стихают

Это видео с камеры англоязычного наемника. Иностранцы в составе диверсионной группы ВСУ пытались просочиться в деревню Коренево. Но были остановлены мощным заградительным огнем. И отброшены к границе с Сумской областью. Часть отряда ликвидирована. Как минимум один боевик взят в плен.

Собственно, показания объясняют весь замысел националистов. Организовать масштабный и заранее обреченный на провал теракт. Но яркая картинка из Курской области должна была произвести впечатление на западных кураторов. Мол, ВСУ способны вести боевые действия. Только подкиньте еще денег и вооружений. Но очередной медийный контрнаступ спустя два дня, и это очевидно, уже захлебнулся.

Эти кадры, сделанные жителем Суджы, которую ВСУ надеялись захватить с марша, доказывают - город серьезно пострадал, есть разрушения, но он под контролем российских войск. Националисты пытаются закрепиться на западных окраинах. Ситуация сложная. Противник остановлен. Но готовится к новым "накатам". Сейчас в радикалов буквально летит все, что есть на вооружении Северной группировки.

По противнику на передовых позициях непрерывно наносят удары звенья вертолетов. Истребители сбрасывают десятки корректируемых бомб на тылы, где ВСУ собирают резервы.

Военные подсчитали. Националисты бросили в бой две бригады. Еще четыре ВСУ стягивают в Сумскую область для усиления. По местам дислокации наши ракетчики выпустили несколько "Искандеров". Точечно отработали и операторы беспилотников. Сообщается, что только за ночь в Курской области противник потерял более 20 танков и бронированных машин.

Еще две колонны техники уничтожены во время передвижения. Вот они - американские "Страйкеры", "Бредли", М-113. И везли они отнюдь не насильно мобилизованных украинцев, а элитные подразделения - хорошо обученные и подготовленные для участия в этом масштабном теракте. Но, как говорят наши бойцы, дорога в Курскую область для многих националистов и наемников превратилась в билет в один конец.

Ожесточенные бои пока не стихают. Понятно, что Киевская власть, не считаясь с потерями, а за ночь ВСУ потеряли убитыми еще 300 человек, будет тянуть время. За ночь российские ПВО уничтожили как минимум 11 дронов - камикадзе, выпущенных националистами по Курской области.

Чтобы обезопасить жителей поселков, которые оказались почти на передовой, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы шесть тысяч человек. 600 уже находятся в пунктах временного размещения. Принять людей, вынужденных покинуть дома, готовы и соседние регионы. В Ростовской, Орловской областях, Краснодарском крае для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

А вот так свою поддержку Курской области выразили в Сочи. К стихийному мемориалу горожане несут свечи и цветы. Жертвами масштабного теракта стали 5 мирных жителей. Еще 34 человека получили ранения. Тяжелых сегодня решено перевезти в московские клиники.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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