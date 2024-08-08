Американский сенатор Вэнс: США не обязаны защищать Европу

Киев требует все больше оружия

В последние сутки все брифинги в Белом доме начинаются с вопроса о нападении ВСУ на Курскую область России. Вслед за Джоном Кирби, который заявил, что Вашингтон будет уточнять подробности у Киева, черед держать ответ дошел до пресс-секретаря Карин Жан-Пьер. Ее прямо спросили: используется ли в этой атаке американское оружие и возможна ли дальнейшая эскалация конфликта? Ответ говорит сам за себя:

"Мы видели репортажи. Поэтому мы собираемся связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Что касается конкретики, я бы отослала вас к украинцам. Они сами должны говорить о своих военных операциях. При этом мы должны помнить, что в этом регионе находятся российские войска и они атакуют Украину. Поэтому наша политика не изменилась. Мы продолжим поддерживать Украину, пока она продолжает защищать себя".

В российском посольстве в США публичные заявления американских властей о провокационной выходке киевского режима назвали возмутительными. Глава нашей дипмиссии Анатолий Антонов особо подчеркнул, что очередной раз от чиновников в Вашингтоне не прозвучало ни слов критики в адрес своих клиентов на Украине, ни сожаления в отношении жертв трагедии.

"Украинские действия - очевидная террористическая акция. Никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие. Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России... Хотел бы подтвердить, что российские границы священны. Никто из террористов не уйдет от возмездия. Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и "одёрнуть" неонацистов из ВСУ", - заявил Анатолий Антонов.

Но Киев требует все больше оружия. Вот и провокацию на границе ВСУ устроили, чтобы продемонстрировать заокеанским кураторам свои мнимые успехи. А западный, прежде всего американский, оборонно-промышленный комплекс с удовольствием осваивает правительственные транши, якобы предназначенные Украине, но по факту остающиеся внутри страны.

Издание "Вашингтон пост" пишет, что осенью прошлого года, когда в Конгрессе шли особенно ожесточенные дискуссии по вопросу предоставления военной помощи Киеву, сенатор Вэнс, ставший теперь кандидатом в вице-президенты от республиканцев, категорически отказался общаться с главой украинской разведки и командующим Воздушными силами. А сегодня Вэнс критикует заявления властей США о российской угрозе Европе:

"Когда администрация Харрис говорит, что Путин пойдёт на Германию, если мы его не остановим, во-первых, это неправда, а во-вторых, что это говорит об обороноспособности Германии? Это четвёртая или пятая по величине экономика мира. Немцы должны сами инвестировать в свою оборону. США не должны служить защитником безопасности Германии и других стран Европы".

Впрочем, какова будет в реальности политика администрации Дональда Трампа, станет ясно только в случае его избрания. Тогда как заменившая Байдена кандидат от демократов Камала Харрис четко следует в русле политики действующей власти. После выбора в качестве вице-президента Тима Уольца отправилась вместе с ним в турне по стране. Губернатор Миннесоты также известен непоколебимой поддержкой Украины. Вот только держать ответ по этому и по другим горячим вопросам приходятся даже на митингах своих сторонников. В Детройте Харрис прервали протестующие против действия Израиля на Ближнем Востоке.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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