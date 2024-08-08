В Бурятии продолжает действовать режим ЧС из-за проливных дождей

Спасатели и добровольцы выстраивают насыпные дамбы

Паводок захватывает всё новые территории Бурятии. Под воду уходят региональные трассы, повреждены мосты, подтоплены сотни приусадебных участков. В трёх районах республики действует режим ЧС. Спасатели укрепляют защитные сооружения, людей эвакуируют в пункты временного размещения. А в Ростове-на-Дону накануне прошёл мощный ливень с градом.

Ростовчане к проливным дождям давно привыкли, но прошедший накануне удивил даже старожилов. Мало того, что мощный ливень затопил целые районы в городе, так проблем ещё добавил сильный град. Куски льда на ладони у очевидца размером с фундук. Люди в спешке пытаются уберечь машины от повреждений, укрывая их матрасами и одеялами.

Некоторые улицы города сильно подтоплены. Вода поднялась выше человеческого роста. Многих автовладельцев и пассажиров общественного транспорта непогода застала врасплох. Рейсовый автобус из-за подтоплений продолжать движение не смог и люди оказались в ловушке. На помощь подогнали грузовик. Из салона маршрутки помогли перебраться в прицеп.

А это уже Бурятия. Там ситуация по-прежнему сложная. 10 мостов смыты, 5 основательно повреждены из-за мощного паводка. Больше всего от удара стихии пострадали жители села Челутай (3 км). Мощные потоки смывают всё - заборы, сараи и даже машины. И погода неумолима – дожди идут снова и снова, порой переходят в мощные ливни, щедро сдобренные крупным градом.

Спасатели и добровольцы день и ночь выстраивают насыпные дамбы. Необходимо отвести мощное течение переполненных рек от населённых пунктов. Впрочем, за сутки из мест подтоплений эвакуировали ещё 105 человек, 9 из которых дети. Ситуация непростая. Под водой остаются почти 100 километров дорог. А посёлок Горхон и вовсе отрезан от большой земли.

В Бурятии продолжает действовать режим ЧС республиканского масштаба. На прошлой неделе из-за проливных дождей сильно поднялся уровень в местных водоёмах на территории Заиграевского, Мухоршибирского и Тарбагатайского районов. Вышедшие из берегов реки подтопили придомовые участки, дома, нарушили транспортное сообщение. По сообщению местных властей, в регионе уже начали оказывать единовременную финансовую помощь людям, потерявшим своё имущество.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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