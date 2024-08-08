В Сочи начинается экспедиция по изучению Мацестинских пещер

Практическое применение работы исследователей не вызывает сомнений

Мацеста наконец-то готова открыть свои самые жуткие тайны. Сначала снимают декоративную дверь - с ленточками от любителей загадывать желания, затем убирают капитальную решетку.

Она еще в нулевых замуровала вход к загадочным и смертельно опасным источникам. В самом сердце Сочи. Одни веками утверждали, что вода в местных пещерах омолаживает. Другие свято верили, шли за ней и не возвращались. Причину их гибели первым установил Генрих Струве.

"Струве в то время в Тифлисе возглавлял, сегодняшним языком говорить, судебно-медицинскую экспертизу. Он был специалистом по ядам. Его вызвали сюда как раз изучить, почему все, кто входит в эти пещеры, назад не возвращаются и часто гибнут", - рассказала Оксана Сигедина, руководитель экскурсионно-выставочной группы бальнеологического курорта Мацеста.

Вердикт Струве был прост: несовместимая с жизнью концентрация сероводорода. "Самый интересный, наверное, факт - это 1903 год. Когда царское правительство пригласило президента французского географического общества Эдуарда Мартеля. Который побывал здесь и тоже был отравлен газом, упал в обморок. Его вынесли, откачали", - рассказал Виктор Бехтерев, доктор медицинских наук, член ученого совета РГО.

Со временем стал известен еще один шокирующий факт: в Мацесте есть два вида воды - живая и мертвая. Одна лечит, другая калечит. И это не сказки - такими терминами пользуются даже ученые мужи. Именно они возлагают сейчас большие надежды на результаты работы специальной экспедиции.

"Многого даже в происхождении этой воды мы сегодня не знаем. Экспедиция идет туда для того, чтобы взять пробы и определить микробиоту. Она есть! Уже теоретически доказано, что она должна быть", - отметил Анатолий Быков, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медицинский реабилитации КГМУ.

Для исследования пещер привлекли ведущие институты страны и специалистов редчайшего профиля, изучающих самые экстремальные экосистемы планеты. Для них пещеры Мацесты - это вызов. Страха перед мертвой водой нет, пить её не собираются. В глазах - азарт и предвкушение научных открытий.

"Обычно такие микробы, которые обитают в этих условиях, изучают в кислых дренажах так называемых, там, где добывают металл и используется серная кислота. Это техногенные условия. А здесь, насколько я понимаю, мы имеем дело с природной экосистемой. Такой природный кислотный реактор, можно сказать", - сообщил Сергей Гаврилов, старший научный сотрудник федерального исследовательского центра биотехнологии РАН.

Практическое применение работы исследователей не вызывает сомнений. Поскольку изучение любого биоразнообразия помогает создавать новые лекарства и вакцины, да просто расширяет знания о планете.

"Несправедливо это забыто. И использовать природные источники для оздоровления нации - это очень важно. Об этом говорят многочисленные исследования ученых, академиков", - сказал Виктор Бехтерев.

Двери сняты, маршрут проложен. Совсем скоро станет известно, в чем кроется секрет одного из самых древних и лучших курортов в мире.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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