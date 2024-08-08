ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились новые подробности о состоянии Поддубного

09:29
  • четверг
  • 08 августа 2024

Военкор попал в больницу с ранениями

Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области, оценивается как тяжелое. Об этом в четверг, 8 августа, рассказал врач, которого цитирует ВГТРК.
Военкора Поддубного направят в московскую клинику

По словам медика, у Евгения Поддубного — тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов опубликовал первый комментарий Поддубного из больницы. Военкор заявил, что врачи — прекрасные, делают свою работу на "отлично". Смирнов также уточнил, что после стабилизации состояния Поддубного в Курской области его отправили на дальнейшее лечение в Москву, сообщает РИА Новости.

Ранее появлялись сообщения о том, что российские власти подумывают о приравнивании военных корреспондентов к бойцам — участникам спецоперации. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что "есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках".

При этом глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что в сложившихся обстоятельствах работа в информационном пространстве — это очень важное поле боя и огромная ответственность.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Евгений Поддубный
Евгений Поддубный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.