Появились новые подробности о состоянии Поддубного

Военкор попал в больницу с ранениями

Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области, оценивается как тяжелое. Об этом в четверг, 8 августа, рассказал врач, которого цитирует ВГТРК.

По словам медика, у Евгения Поддубного — тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов опубликовал первый комментарий Поддубного из больницы. Военкор заявил, что врачи — прекрасные, делают свою работу на "отлично". Смирнов также уточнил, что после стабилизации состояния Поддубного в Курской области его отправили на дальнейшее лечение в Москву, сообщает РИА Новости.

Ранее появлялись сообщения о том, что российские власти подумывают о приравнивании военных корреспондентов к бойцам — участникам спецоперации. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что "есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках".

При этом глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что в сложившихся обстоятельствах работа в информационном пространстве — это очень важное поле боя и огромная ответственность.

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