Выдвинутого Камалой Харрис кандидата в вице-президенты США уличили во лжи

Тим Уолц выдумал себе боевое прошлое

Американские СМИ поймали на лжи выдвинутого Камалой Харрис кандидата в вице-президенты США от демократов. Губернатор Миннесоты Тим Уолц сильно приукрасил факты о своей военной службе. Разоблачению помог и кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, задавшись вопросом, а был ли Уолц когда-либо на войне.

Дело в том, что соратник Харрис в 2018 году выступил за запрет автоматического оружия в стране. При этом заявил буквально, что не желает видеть на улицах американских городов оружия по типу того, которое он "использовал на войне". Кроме того, Уолц неоднократно называл себя "отставным главным ротным сержант-майором Армии и Национальной гвардии". При этом его коллеги заверили, что Уолц вышел в отставку в звании всего лишь старшего сержанта, пишет The Washington Post.

6 августа кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты в качестве кандидата в вице-президенты США. Она уже выступила в защиту своего избранника, заявив, что Тим Уолц "стрелял и обучал других пользоваться боевым оружием бесчисленное количество раз".

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