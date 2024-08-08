Путин поздравил президента Вьетнама с избранием на пост генсека ЦК

Москва ценит отношения между странами
Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием на пост генсека ЦК Компартии республики.
Российский лидер пожелал ему успехов в партийной и государственной деятельности, говорится в сообщении Кремля.
В ходе телефонного разговора стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства двух стран.
В мае 2024 года То Лама избрали президентом Социалистической Республики Вьетнам. 3 августа Пленум ЦК Коммунистической партии единогласно избрал его новым генеральным секретарем.
Предыдущий генсек Нгуен Фу Чонг скончался в возрасте 80 лет 19 июля.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram