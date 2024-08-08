Путин поздравил президента Вьетнама с избранием на пост генсека ЦК

Москва ценит отношения между странами

Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием на пост генсека ЦК Компартии республики.

Российский лидер пожелал ему успехов в партийной и государственной деятельности, говорится в сообщении Кремля.

В ходе телефонного разговора стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства двух стран.

В мае 2024 года То Лама избрали президентом Социалистической Республики Вьетнам. 3 августа Пленум ЦК Коммунистической партии единогласно избрал его новым генеральным секретарем.

Предыдущий генсек Нгуен Фу Чонг скончался в возрасте 80 лет 19 июля.

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