Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ в Курской области

Среди раненых пятеро детей

Число пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины Курской области увеличилось до 34. Раненые проходят лечение в медицинских учреждениях России, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

По словам Кузнецова, которые приводит ТАСС, в числе пострадавших пятеро детей. Минздрав ранее сообщал, что десять пострадавших при обстрелах Курской области будут перевезены в Москву. Ранее сообщалось о 31 пострадавшем, в числе которых шестеро детей. Состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка врачи оценивают как тяжелое.

Утром 6 августа тысячи бойцов ВСУ при поддержке бронетехники пошли в наступление на Курскую область. ВС России продвижение противника остановили. ВСУ потеряли 315 бойцов, сто из них убитыми.

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