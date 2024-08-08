Опубликован первый комментарий Поддубного после ранения

Военкор был ранен в Курской области

Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в Курской области, впервые после получения ранений прокомментировал случившееся. Об этом в четверг, 8 августа, рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, Поддубный передает всем привет из курской больницы. Журналист заявил, что "все будет хорошо". Он высоко оценил местных медиков, подчеркнув, что они "делают на отлично свою работу".

Военкор также поблагодарил всех, кто за него переживает, и заверил, что "мы обязательно победим" и "победа будет за нами".

Ранее врач в больнице рассказал, что у Евгения Поддубного — тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Военкор находится в тяжелом состоянии.

Сначала военкору оказали всю необходимую медицинскую помощь в Курской области, а после того, как удалось стабилизировать его состояние, медики решили отправить пациента в Москву для продолжения лечения в столичных медицинских учреждениях.

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