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Начальник управления Минобороны Шестеров помещен под домашний арест

10:32
  • четверг
  • 08 августа 2024

Суд учел состояние здоровья фигуранта

235-й гарнизонный военный суд решил отправить под домашний арест начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Об этом в четверг, 8 августа, рассказали в пресс-службе суда.
Задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов

Соответствующее решение, вынесенное днем ранее, объясняется тем, что суд учел состояние здоровья подследственного и решил обойтись без отправки в следственный изолятор, пишет "Коммерсантъ".

Шестеров проходит по уголовному делу о махинациях в парке "Патриот", по которому ранее был арестован директор парка Вячеслав Ахмедов. Следователи полагают, что Шестеров, Ахмедов и другие лица похитили деньги, которые выделялись на развитие и благоустройство парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра "Патриот".

Предполагается, что сумма хищений в парке превышает 40 миллионов рублей. Следователи допросили сотрудников "Патриота", а также изъяли документы, представляющие значение для расследования уголовного дела.

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