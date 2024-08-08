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Глава СВР рассказал, чем займутся освобожденные после обмена россияне

10:51
  • четверг
  • 08 августа 2024

Они прибыли в Россию 1 августа

Россияне, которым удалось вернуться домой в результате обмена заключенными, продолжат свою работу. Об этом в четверг, 8 августа, рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
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Как отметил руководитель СВР, "мы встретили своих коллег, они на родной земле". Теперь "им нужно будет немножко отдохнуть и продолжить работу", сообщает РИА Новости.

В Россию, в частности, вернулись супруги Артем и Анна Дульцевы. Семья разведчиков выполняла свое задание настолько добросовестно, что их дети до прилета в Москву не знали, что они русские.

Комментируя торжественную встречу вернувшихся соотечественников, спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, что красная ковровая дорожка и личное рукопожатие президента России Владимира Путина — это "дань тем людям, которые служат своей стране" и "после очень сложных испытаний" смогли вернуться домой.

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