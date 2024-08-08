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Возбуждено дело по факту покушения на убийство военкора Поддубного

10:18
  • четверг
  • 08 августа 2024

Журналист был безоружен, но ВСУ все равно определили его как цель

Уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании  деятельности журналиста заведено по факту атаки ВСУ на журналиста Евгения Поддубного в Курской области.
Опубликован первый комментарий Поддубного после ранения

Все причастные к преступлению будут установлены и понесут заслуженное наказание, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что военкор не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, однако ВСУ определили его как законную цель для нанесения удара. Благодаря слаженным и оперативным действиям силовых структур корреспондента удалось быстро эвакуировать и доставить в больницу.

В настоящий момент Поддубный в тяжелом, но стабильном состоянии. Его жизнь вне опасности, сообщили в Минздраве России. В скором времени военкора отправят на лечение в Москву.

Накануне вечером машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области. Журналист получил тяжелые ранения. Сейчас он получает лечение в Курской областной больнице.

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