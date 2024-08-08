ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Домработница в придачу: неликвидный особняк Пугачевой начали сдавать в аренду

10:58
  • четверг
  • 08 августа 2024

Пожить "на даче Пугачевой" можно за 2 миллиона в месяц

Подмосковную дачу уехавшей из России Аллы Пугачевой начали сдавать в аренду. Пожить в атмосфере роскоши и богатства можно "всего" за 2 миллиона рублей в месяц.
Галкин разразился гневной тирадой из-за сообщений о поездке Пугачевой в Россию

О том, что дача Пугачевой на Истре теперь сдается в аренду, узнал Telegram-канал SHOT. Пару лет назад особняк 1999 года постройки выставили на продажу. За дом владельцы хотели сначала 225 миллионов, но потом снизили цену до 150 миллионов, однако найти покупателя до сих пор не удалось. При этом за год стоимость дачи вновь выросла - на 20 миллионов рублей.

А пока владельцы дома ищут покупателей, любой желающий может арендовать его за 2 миллиона рублей, если срок аренды меньше 11 месяцев, или за 1,8 миллиона, если больше года. В 2020 году дом реконструировали. Теперь в распоряжении арендаторов будут дорогая дизайнерская мебель, лестницы и двери из ценных пород древесины, собственный кинотеатр, бассейн и прочие атрибуты роскошной жизни. 

В придачу к дому идет домработница, которая за 90 тысяч рублей в месяц может стирать, убирать и готовить.

Ранее особняк принадлежал самой Алле Пугачевой, однако несколько лет назад она переписала его на внука - Никиту Преснякова. Он, по данным СМИ, живет в США и в России появляется редко, поэтому вряд ли будет часто беспокоить арендаторов.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.