Домработница в придачу: неликвидный особняк Пугачевой начали сдавать в аренду

Пожить "на даче Пугачевой" можно за 2 миллиона в месяц

Подмосковную дачу уехавшей из России Аллы Пугачевой начали сдавать в аренду. Пожить в атмосфере роскоши и богатства можно "всего" за 2 миллиона рублей в месяц.

О том, что дача Пугачевой на Истре теперь сдается в аренду, узнал Telegram-канал SHOT. Пару лет назад особняк 1999 года постройки выставили на продажу. За дом владельцы хотели сначала 225 миллионов, но потом снизили цену до 150 миллионов, однако найти покупателя до сих пор не удалось. При этом за год стоимость дачи вновь выросла - на 20 миллионов рублей.

А пока владельцы дома ищут покупателей, любой желающий может арендовать его за 2 миллиона рублей, если срок аренды меньше 11 месяцев, или за 1,8 миллиона, если больше года. В 2020 году дом реконструировали. Теперь в распоряжении арендаторов будут дорогая дизайнерская мебель, лестницы и двери из ценных пород древесины, собственный кинотеатр, бассейн и прочие атрибуты роскошной жизни.

В придачу к дому идет домработница, которая за 90 тысяч рублей в месяц может стирать, убирать и готовить.

Ранее особняк принадлежал самой Алле Пугачевой, однако несколько лет назад она переписала его на внука - Никиту Преснякова. Он, по данным СМИ, живет в США и в России появляется редко, поэтому вряд ли будет часто беспокоить арендаторов.

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