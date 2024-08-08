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ФБР провело обыски в доме экс-разведчика Риттера

11:04
  • четверг
  • 08 августа 2024

Причина – его связи с RT и Sputnik.

Агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в доме американского экс-разведчика и бывшего инспектора ООН Скотта Риттера. Причина, как уточнили спецслужбы – связи журналиста с российскими СМИ RT и Sputnik.

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По версии ФБР, Риттер получает указания прямо от RT и Sputnik, а ща комментарии ему выплачивают вознаграждение. Это означает, считают спецслужбы, что журналист работает на российское правительство – и, соответственно, нарушает американский закон об иностранных агентах.

Как рассказал Риттер в видеообращении в Telegram, агенты находились в его доме около пяти часов, изучили содержание его ноутбука, телефона и других электронных устройств. Экс-разведчик безуспешно пытался объяснить им, что он не иноагент, а вознаграждения от RT и Sputnik - это такие же выплаты, которые он получает от многих других СМИ за комментарии и видео, такая у него работа.

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