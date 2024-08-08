Алаудинов подтвердил отправку "Ахмата" в Курскую область

Генерал-майор также находится в регионе

Один из отрядов спецназа "Ахмат" уже находится в Курской области, на которую напали вооруженные формирования украинской армии. Об этом утром четверга, 8 августа, рассказал командир "Ахмата" генерал-майор Апты Алаудинов.

Как подчеркнул военный, он сам лично прибыл в регион, "потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства".

Алаудинов заверил, что "ничего критического не произошло", хотя в приграничных районах Курской области противник "пытается продвигаться, наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы".

Однако генерал-майор заявил, что, "даст Бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены", сообщает РИА Новости.

Ранее Алаудинов оценил риски для Курской атомной электростанции, поскольку источники предполагали, что именно этот объект являлся конечной целью украинских вооруженных формирований. Генерал-майор подчеркнул, что ВСУ не хватило бы ресурсов для захвата станции, поэтому Киев пытается "навести максимальную шумиху и таким образом что-то сторговать".

Тем временем выросло количество пострадавших в результате атаки, организованной киевским режимом на Курскую область. Помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что ранения и травмы получили 34 человека.

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