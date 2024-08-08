Это теракт с применением американского оружия

Высказывания американских чиновников в связи с нападением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вызывают возмущение. Такое заявление сделал в четверг, 7 августа, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как подчеркнул дипломат, удары по школам, больницам, автомобилям "скорой" и жилым домам нельзя считать правом на самооборону, о котором рассказывают в Соединенных Штатах — в Белом доме и в Госдепартаменте.

Антонов связал действия ВСУ в Курской области с плачевным положением украинской армии на фронте. Россия продолжит специальную военную операцию, цитирует посла РИА Новости.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. При этом "кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада".

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон поддерживает действия Киева, которые расценивает как самооборону, а также не меняет своей позиции относительно помощи украинским властям в их конфликте с Россией.

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