В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения

Высота волн может достичь одного метра
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9.
Подземные толчки зафиксированы на юго-западе страны в районе острова Кюсю. Эпицентр находился возле префектуры Миядзаки, сообщает Японское метеорологическое агентство.
Объявлено предупреждение об опасности цунами. Высота волн может достичь одного метра, сообщили сейсмологи. Других подробностей не приводится.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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