В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения

Высота волн может достичь одного метра

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Подземные толчки зафиксированы на юго-западе страны в районе острова Кюсю. Эпицентр находился возле префектуры Миядзаки, сообщает Японское метеорологическое агентство.

Объявлено предупреждение об опасности цунами. Высота волн может достичь одного метра, сообщили сейсмологи. Других подробностей не приводится.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

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