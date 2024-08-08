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В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения

11:08
  • четверг
  • 08 августа 2024

Высота волн может достичь одного метра

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Подземные толчки зафиксированы на юго-западе страны в районе острова Кюсю. Эпицентр находился возле префектуры Миядзаки, сообщает Японское метеорологическое агентство.

Объявлено предупреждение об опасности цунами. Высота волн может достичь одного метра, сообщили сейсмологи. Других подробностей не приводится.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

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