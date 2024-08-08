Премьер Грузии призвал установить вину Саакашвили в войне 2008 года

Власти планируют обратиться в прокуратуру

Власти Грузии намерены обратиться в прокуратуру для выяснения обстоятельств начала войны в августе 2008 года. Возможно привлечение Конституционного суда и создание парламентской комиссии, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе по случаю 16-й годовщины начала войны в Южной Осетии.

По словам Кобахидзе, режим экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшей правящей партии "Национальное движение" совершили преступление. Его необходимо до конца расследовать. При этом правовая форма выяснения обстоятельств войны 2008 года может быть разной, отметил премьер.

Грузинско-абхазскую войну 2008 года в Тбилиси уже назвали преступной авантюрой "Единого национального движения" Саакашвили. В правящей партии республики "Грузинская мечта" заявили, что сторонники экс-президента сознательно выполняли полученное извне антигосударственное задание. Действующие власти намерены инициировать против сторонников Саакашвили публичный судебный процесс, передает ТАСС.

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