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Четыре человека погибли в Курской области после атак ВСУ

11:53
  • четверг
  • 08 августа 2024

Свыше 30 человек пострадали

Жертвами атаки вооруженных формирований украинской армии на Курскую область стали четыре человека. Об этом в четверг, 8 августа, рассказали власти региона.
Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ в Курской области

Как уточнил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, с приграничных территорий региона эвакуировано около 3 тысяч человек, власти развернули 21 пункт временного размещения, сообщает РИА Новости.

Ранее генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что один из отрядов спецназа "Ахмат" под его командованием уже находится в Курской области. Военный заявил, что враг пытается продвигаться, однако "в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены".

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что высказывания американских чиновников, оправдывающих нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, вызывают возмущение. Однако Россия продолжит специальную военную операцию и доведет ее до победного конца.

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