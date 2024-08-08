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ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

12:00
  • четверг
  • 08 августа 2024

Противник потерял за сутки более 400 боевиков

Российская авиация атаковала резервы ВСУ, которые пытаются выдвигаться из Сумской области к границе России. На подходе к Курской области украинские подразделения останавливают авиационными ударами, сообщили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. В том числе уничтожен танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак".

В Минобороны подчеркнули, что всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается.

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