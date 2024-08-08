ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны: Потери ВСУ на курском направлении достигли 660 человек

12:16
  • четверг
  • 08 августа 2024

Продвижение противника в Курской области не допущено

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. Общие потери противника на этом направлении достигли 660 человек и 82 единицы бронетехники. Такие данные утром четверга, 8 августа, приводит Министерство обороны России.
Что сейчас происходит на границе Курской области и Украины

Ведомство подчеркнуло в своем Telegram-канале, что российские бойцы пресекают попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь территории на курском направлении. В течение суток продвижения противника в Курской области не допущено, рассказали в Минобороны.

Между тем врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий рассказал, что жертвами атаки вооруженных формирований украинской армии на регион стали четыре человека. Перед этим в Министерстве здравоохранения России сообщили, что число пострадавших выросло до 34 человек.

Российский лидер Владимир Путин дал поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Координировать эту работу на первом этапе будет заместитель председателя правительства Денис Мантуров, он уже провел межведомственное совещание.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Работа расчета гаубицы "Гиацинт-Б"
Работа расчета гаубицы "Гиацинт-Б"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.