Минобороны: Потери ВСУ на курском направлении достигли 660 человек

Продвижение противника в Курской области не допущено

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. Общие потери противника на этом направлении достигли 660 человек и 82 единицы бронетехники. Такие данные утром четверга, 8 августа, приводит Министерство обороны России.

Ведомство подчеркнуло в своем Telegram-канале, что российские бойцы пресекают попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь территории на курском направлении. В течение суток продвижения противника в Курской области не допущено, рассказали в Минобороны.

Между тем врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий рассказал, что жертвами атаки вооруженных формирований украинской армии на регион стали четыре человека. Перед этим в Министерстве здравоохранения России сообщили, что число пострадавших выросло до 34 человек.

Российский лидер Владимир Путин дал поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Координировать эту работу на первом этапе будет заместитель председателя правительства Денис Мантуров, он уже провел межведомственное совещание.

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