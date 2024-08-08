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Киев раскрыл цели провокации в Курской области

12:30
  • четверг
  • 08 августа 2024

Считают, что атака укрепит позиции Киева в переговорах с Россией

Цель атаки ВСУ на Курскую область – усиление переговорных позиций Киева в переговорах с Москвой. Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка приводит украинское издание "Страна.ua".

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По словам Подоляка, наступление в Курской области окажет положительное влияние на потенциальные мирные переговоры Украины с Россией. Позитивное влияние, по мнению советника главы офиса Зеленского, окажут потери российской стороной территорий, людей и техники.

Также в Киеве считают, что продвижение ВСУ вглубь российской территории напугает россиян. А их отношение к Путину в результате будет ухудшаться, заявил Подоляк в эфире телемарафона.

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