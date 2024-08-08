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Поддубного привезли в столичный институт имени Склифосовского

12:27
  • четверг
  • 08 августа 2024

Военкор был ранен в Курской области

Военного корреспондента Евгения Поддубного, пострадавшего при атаке Вооруженных СИЛ Украины на Курскую область, доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом в четверг, 8 августа, рассказали в столичном департаменте здравоохранения.
Появились новые подробности о состоянии Поддубного

В Telegram-канале депздрава появились кадры доставки пациента в Склиф: специальный вертолет сел на площадке на крыше медицинского учреждения, где Поддубного встречали медики.

В эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" прозвучали подробности о состоянии Поддубного — угрозы его жизни нет, внутренние органы целы.

7 августа мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что столица окажет Курской области всю необходимую медицинскую помощь, в том числе примет пострадавших на лечение в своих медицинских учреждениях. Столичные медики отправились в Курскую область, чтобы помочь коллегам на месте.

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Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный
Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный
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