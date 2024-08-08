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Над Курской областью уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха"

12:34
  • четверг
  • 08 августа 2024

В регионе была объявлена ракетная опасность

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" над Курской областью.
В Курской области сбито шесть украинских БПЛА и пять ракет

Атака была предпринята около 11:40 мск. Противник планировал ударить по российским объектам, сообщили в Минобороны России.

В 11:38 мск в Курской области была объявлена ракетная опасность, в 12:09 мск она была снята, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что ВСУ на курском направлении потеряли 660 человек и 82 единицы бронетехники. Российские бойцы пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории.

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