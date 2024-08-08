Центр "Профессии будущего" увеличил число оплачиваемых стажировок для выпускников

Помочь с выбором стажировки могут карьерные наставники

В столичном центре "Профессии будущего" стало на 20 процентов больше оплачиваемых стажировок для выпускников колледжей и вузов. В центре доступны более двух тысяч предложений. Эксперты помогут составить резюме. И подготовиться к встрече с работодателем.

Главная проблема выпускников колледжей и вузов - найти работу без опыта в профессии. Образование есть, а практики по специальности не хватает. Теперь с этим помогает центр "Профессии будущего". Благодаря проекту количество оплачиваемых стажировок в Москве увеличилось на 20%. Молодые специалисты могут выбрать из более чем 2 тысяч вариантов в таких сферах, как ИТ, финансы, торговля и промышленность.

"Москва создает все необходимые условия, чтобы начинающие специалисты были уверены в завтрашнем дне. Сотрудничество с ведущими работодателями города позволяет студентам колледжей не только освоить востребованную профессию, но и получить гарантированное трудоустройство. Многие учащиеся проходят практику или стажировку еще во время обучения. А для тех, кто еще не определился с местом будущей работы, а также для выпускников вузов без профессионального опыта, центр "Профессии будущего" предлагает возможность получить первые практические навыки на оплачиваемых стажировках", - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Эти стажировки — отличный шанс для выпускников начать карьеру. Даже без опыта работы они могут изучить все нюансы профессии и получить реальное понимание того, как устроена их будущая деятельность.

А самое приятное, что старания принесут еще и неплохое денежное вознаграждение. Например, в сфере информационных технологий начинающий тестировщик может заработать от 56 тысяч рублей. Если есть интерес связать будущее с финансами, то первоначальная зарплата может превысить 80 тысяч рублей.

"Я бы отметил, что такие молодые специалисты сегодня по количеству вакансий, по уровню заработной платы - они востребованы в сфере телекоммуникаций - IT, они востребованы в сфере услуг и, конечно же, востребованы у промышленных предприятий", - отметил Андрей Тарасов, руководитель службы занятости и центра "Профессии будущего".

Помочь с выбором стажировки могут карьерные наставники. Они подскажут, как правильно составить резюме, подготовиться к собеседованию и выбрать подходящую вакансию.

"У нас большое количество студентов работает, которые как раз сессию закрыли и пришли к нам на работу, на летний период - подработку. И они ищут себя, они ищут новые знакомства, они находят здесь друзей, они понимают, подходит им эта работа или не подходит", - рассказал Андрей Кунов, директор московского парка развлечений "Сказка".

Также, этим летом можно посетить передвижную лабораторию "Профитрак", чтобы узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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